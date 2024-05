Negli ultimi anni, il Governo italiano ha introdotto diverse misure assistenziali per sostenere le categorie vulnerabili, specialmente durante e dopo la pandemia da COVID-19, che ha aggravato la precarietà economica e aumentato il tasso di disoccupazione, e stavolta lo fa con un Bonus da 400 euro. Sebbene alcune di queste misure siano state sospese, come il mercato energetico tutelato terminato il 1° gennaio 2024, il bisogno di supporto per le persone in difficoltà economica rimane elevato.

Contesto Attuale e Necessità di Nuove Misure

Nonostante le riforme e i tentativi di combattere la povertà, la situazione economica di molti italiani è ancora critica. Per questo motivo, il Governo ha introdotto nuove misure assistenziali per il 2024, rivolte a specifiche categorie vulnerabili. Tra queste, coloro che percepiscono indennità per invalidità civile o assegno sociale potranno beneficiare di un incremento significativo del loro sostegno economico.

Incremento al Milione: Cos’è e Come Funziona

Le nuove misure si basano sull’articolo 38 della legge 448/2001, che prevede un “incremento al milione” per garantire che i beneficiari di contributi sociali ricevano un importo adeguato al costo della vita attuale. Questo incremento è stato pensato per raggiungere almeno un milione di lire (circa 516,46 euro) al mese in origine e viene aggiornato ogni anno per riflettere l’inflazione e altri fattori economici contemporanei, in questo caso il Bonus arriva a 400 euro.

Dettagli dell’Incremento per il 2024

Per il 2024, l’importo totale dell’incremento può arrivare fino a circa 5.200 euro annui, suddivisi in incrementi mensili e la tredicesima. Questo aumento è riservato a diverse categorie di beneficiari, tra cui:

Pensionati di età pari o superiore ai 70 anni.

Pensionati di età pari o superiore ai 65 anni con almeno 5 anni di contributi versati.

Ciechi civili, invalidi civili totali, sordomuti e titolari di pensione di inabilità previdenziale a partire dai 18 anni.

Percettori di assegno sociale dopo i 70 anni.

Requisiti Economici e Anagrafici

Per poter beneficiare dell’incremento, è necessario soddisfare determinati requisiti economici e anagrafici. I limiti di reddito per il 2024 sono:

Reddito annuo individuale non superiore a 9.555,65 euro.

Reddito coniugale non superiore a 16.502,98 euro.

Come Ottenere il Bonus

Verifica dei Requisiti: Assicurarsi di rientrare in una delle categorie di beneficiari elencate e di soddisfare i requisiti di reddito.

Documentazione Necessaria: Preparare la documentazione richiesta, che potrebbe includere certificati di invalidità, documenti anagrafici, e attestazioni di reddito.

Presentazione della Domanda: La domanda per l’incremento può essere presentata tramite i canali previsti dall’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale). È possibile procedere online tramite il portale dell’INPS, oppure recandosi presso un ufficio territoriale dell’ente.

Assistenza e Informazioni: Per ulteriori informazioni e assistenza nella presentazione della domanda, è consigliabile rivolgersi a un patronato o a un consulente previdenziale.