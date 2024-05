Durante la recente campagna elettorale per le elezioni europee, il governo ha annunciato una misura di sostegno economico per i lavoratori dipendenti, un bonus una tantum di 100 euro. Tuttavia, a differenza di altre iniziative simili, l’assegnazione di questo bonus non è automatica e richiede un’azione da parte dei lavoratori stessi.

Dettagli del Bonus di 100 Euro:

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo bonus di 100 euro una tantum destinato ai lavoratori dipendenti monoreddito. Questo bonus sarà disponibile a gennaio 2025 e sarà erogato tramite la busta paga.

Requisiti per la Richiesta del Bonus:

Per essere idonei a ricevere il bonus, i lavoratori devono soddisfare i seguenti criteri:

Avere un reddito complessivo inferiore ai 28.000 euro annui.

Avere almeno un figlio a carico.

Essere persone sposate, famiglie monoparentali o genitori non sposati o separati con figli a carico.

L’importo dell’IRPEF del lavoratore deve superare le detrazioni fiscali a lui spettanti.

Limitazioni e Calcolo del Bonus:

Se il reddito imponibile del lavoratore è inferiore a 8.500 euro annui, non sarà possibile richiedere il bonus. Inoltre, il bonus è un’indennità lorda e, considerando l’aliquota IRPEF del 23% per i redditi fino a 28.000 euro, il valore netto del bonus sarà di circa 77 euro. Il bonus è calcolato proporzionalmente al periodo di lavoro: i 100 euro lordi totali sono previsti solo per chi ha lavorato per l’intero anno.

Contesto e Critiche:

Il bonus è stato introdotto durante un momento cruciale della campagna elettorale e ha suscitato diverse critiche. Molti lo considerano insufficiente rispetto alle reali esigenze economiche dei lavoratori a basso reddito. Inoltre, la necessità di autocertificare i requisiti per il bonus senza ancora disporre della dichiarazione dei redditi per l’anno precedente rappresenta un ulteriore ostacolo per molti lavoratori.

Sebbene presentato come un sostegno economico, il nuovo bonus di 100 euro è visto da alcuni come insufficiente e complicato da ottenere. I lavoratori interessati dovranno prepararsi a presentare la richiesta nel modo corretto, assicurandosi di soddisfare tutti i criteri richiesti.