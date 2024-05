Il nuovo decreto sulle regole per gli autovelox sarà pubblicato domani in Gazzetta ufficiale e entrerà immediatamente in vigore. Questo provvedimento introduce importanti novità per garantire un uso più corretto e trasparente di questi dispositivi, spesso criticati per il loro impiego a scopo di raccolta fondi piuttosto che per la sicurezza stradale.

Decisioni sul Posizionamento

Sarà il prefetto a decidere dove collocare gli autovelox, con l’obiettivo di tutelare tutti gli utenti della strada dall’uso improprio di questi strumenti. La nuova normativa mira a impedire che gli autovelox vengano posizionati con l’unico scopo di fare cassa, assicurando invece che vengano utilizzati in maniera tale da migliorare effettivamente la sicurezza stradale.

Segnalazioni e Distanze Minime

Il decreto stabilisce che gli autovelox dovranno essere segnalati in anticipo, rispettando distanze minime per garantire trasparenza e permettere agli automobilisti di essere adeguatamente informati. Fuori dai centri urbani, gli autovelox dovranno essere segnalati almeno un chilometro prima del loro posizionamento.

Distanze tra i Dispositivi

Un’altra novità importante riguarda le distanze minime tra un autovelox e l’altro. Queste distanze varieranno in base al tipo di strada, ma l’intento è di evitare la proliferazione eccessiva di dispositivi in brevi tratti di strada, che potrebbe essere percepita come una misura ingiusta o esclusivamente punitiva.

Obiettivi del Decreto

L’obiettivo principale del decreto è quello di migliorare la sicurezza stradale, assicurando che gli autovelox siano utilizzati in modo corretto e trasparente. Il provvedimento rappresenta un passo avanti per evitare gli abusi e garantire che la loro collocazione risponda a criteri di effettiva necessità per la tutela degli utenti della strada.

Con queste nuove regole, il governo spera di ridurre gli incidenti e migliorare la percezione pubblica dell’uso degli autovelox, rafforzando al contempo la fiducia nelle istituzioni che gestiscono la sicurezza stradale.