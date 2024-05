Nella serata di ieri via Nazionale a Torre del Greco è finisce al centro di due atti criminali, avvenuti a breve distanza l’uno dall’altro, che hanno richiesto l’intervento celere e risoluto dei Carabinieri della compagnia di Torre del Greco. Il primo episodio ha avuto luogo intorno alle 22:30, quando tre individui mascherati e armati hanno fatto irruzione in una pizzeria della zona. Dopo aver danneggiato la porta d’ingresso, i malviventi hanno minacciato il titolare, esigendo denaro contante e un telefono cellulare. Nonostante la rapida reazione delle forze dell’ordine, i criminali sono riusciti a fuggire con un bottino di circa 60 euro e un iPhone, lasciando dietro di sé un clima di paura e sgomento tra i presenti.

Appena 25 minuti più tardi, intorno alle 22:55, un secondo episodio di violenza ha avuto luogo mentre un giovane di 21 anni stava prelevando contanti da un bancomat della zona. In un attacco brutale e premeditato, tre individui mascherati, due dei quali armati, hanno aggredito il giovane, colpendolo ripetutamente alla testa con il calcio delle armi da fuoco. Dopo avergli sottratto la somma appena prelevata, il cellulare e il portafogli, i rapinatori sono fuggiti via, lasciando la vittima ferita e traumatizzata.

Il giovane è prontamente soccorso e trasportato in ospedale, dove i medici hanno diagnosticato lesioni alla testa, al volto e al cuoio capelluto, che richiederanno un periodo di riposo e recupero di almeno sei giorni. Le autorità hanno subito avviato indagini per identificare e catturare i responsabili di questi atti violenti e vili, che hanno messo a repentaglio la sicurezza e la tranquillità della comunità locale. Si chiede la collaborazione della cittadinanza per fornire qualsiasi informazione utile che possa contribuire all’arresto dei colpevoli.