Il presidente dei Gip del tribunale di Palermo, Alfredo Montalto, ha sospeso il luogotenente della Guardia di Finanza Umberto Frecentese, di 61 anni: l’accusa e’ di avere svelato notizie riservate a proposito di accertamenti che i suoi colleghi di Modena stavano svolgendo sull’imprenditore di Carini (Palermo) Giovanni Palazzolo, arrestato il mese scorso con l’accusa di mafia. Per Frecentese la Procura di Palermo aveva chiesto la sospensione dall’incarico e, cosi’ come prevede il codice, il giudice aveva interrogato il finanziere, riservandosi la decisione, adesso adottata.

L’indagato e’ originario di Casamarciano (Napoli) e secondo l’accusa sarebbe ripagato per le notizie girate all’imprenditore con assunzioni di propri parenti in aziende del giro di Palazzolo. A inchiodare il luogotenente anche le intercettazioni di colloqui con l’altro indagato, in cui si faceva riferimenti a precedenti favori dello stesso tipo che Frecentese avrebbe fatto allo stesso titolare di aziende di Carini.