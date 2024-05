Che storia incredibile! Nonno Salvatore, nella foto, ha dimostrato una forza e una resilienza straordinarie all’età di 101 anni, superando con successo un intervento d’impianto di una protesi di anca biarticolare all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Questo eccezionale intervento è reso necessario a seguito di una frattura sottocapitata del collo del femore, una condizione impegnativa anche per pazienti molto più giovani. L’intervento è stato eseguito con maestria dal primario del reparto di ortopedia, il dottor Roberto Cirillo, insieme al dottor Lorenzo Panico. L’anestesia loco regionale è stata praticata dagli specialisti Mario Salvatelli e Vincenzo Tarasco, permettendo al paziente di affrontare l’intervento in modo sicuro e confortevole.

Dopo l’intervento, nonno Salvatore ha iniziato immediatamente la fisioterapia nello stesso reparto di ortopedia. Sorprendentemente, dopo solo pochi giorni, è già in grado di stare in piedi ed è in buone condizioni. Questo incredibile risultato è stato possibile grazie al lavoro di squadra del personale medico e infermieristico del blocco operatorio, in stretta collaborazione con quello del reparto di ortopedia del San Leonardo.

Questo caso dimostra quanto sia importante il ruolo del team medico e della terapia fisica nel recupero post-operatorio. Nonno Salvatore è un esempio di determinazione e resilienza, e la sua storia ispirerà sicuramente molte persone. A Castellammare, nel 2023, sono trattate 205 fratture del collo del femore in pazienti anziani ultra sessantacinquenni, con risultati positivi nella quasi totalità dei casi.