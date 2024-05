È da poco passata la mezzanotte quando i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Pozzuoli sono intervenuti all’esterno della stazione carabinieri di Monteruscello. Una donna di 36 anni, terrorizzata, aveva chiesto aiuto ai militari, segnalando di essere perseguitata dal suo ex fidanzato.

Una Relazione Finita in Incubo

La vittima, che aveva avuto una relazione durata 15 anni con l’uomo, era ormai abituata alle sue minacce e ai suoi tentativi di riprendere contatto. L’ex fidanzato, di 10 anni più grande di lei, non accettava la fine della relazione e la situazione è degenerata in una serie di atti persecutori.

La Notte dell’Ultimo Episodio

L’ultimo episodio di violenza è avvenuto proprio quella notte. Nonostante le minacce ricevute — «Questa sera non permetterti di uscire altrimenti ti ammazzo!» — la donna, esasperata ma ormai rassegnata a queste intimidazioni, decide comunque di uscire per andare a prendere un’amica che aveva appena finito di lavorare in una pizzeria a Quarto.

L’Aggressione e la Fuga

Il 46enne, però, la stava pedinando. Quando la donna raggiunge la pizzeria e torna verso la sua auto, lo vede davanti a sé. Quei momenti sembrano infiniti. Il titolare della pizzeria interviene coraggiosamente, cercando di allontanare l’aggressore. Sebbene venga colpito, riesce a permettere alla donna di fuggire verso la caserma dei carabinieri.

La Denuncia e l’Intervento dei Carabinieri

Arrivata in caserma, la donna decide finalmente di denunciare l’ex fidanzato, raccontando agli agenti una lunga serie di episodi di violenze e vessazioni mai denunciate prima. Durante la sua testimonianza, arriva una segnalazione al 112: un uomo sta danneggiando diverse auto in sosta proprio nella strada di residenza della vittima.

L’Arresto dell’Agitato

I carabinieri della stazione di Pozzuoli intervengono prontamente e trovano l’ex fidanzato che sta effettivamente danneggiando le auto. Dopo una lotta, riescono a bloccarlo e ad arrestarlo. L’uomo è stato trasferito in carcere e dovrà rispondere delle accuse di atti persecutori e danneggiamento.