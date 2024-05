Dopo quarant’anni in cui l’area era occupata dai prefabbricati post-terremoto del 1980, a Cava de’ Tirreni nasce un nuovo parco urbano inclusivo e sensoriale. Con un investimento di circa 1,4 milioni di euro provenienti dai fondi Pics, è stato realizzato un parco verde di 4.000 metri quadrati, caratterizzato da un giardino di aromaterapia e cromoterapia.

Il parco urbano inclusivo di Santa Lucia, il primo dei grandi progetti Pics completato dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Vincenzo Servalli, sarà inaugurato venerdì. La cerimonia d’apertura sarà condivisa con la Questura di Salerno per l’intitolazione del parco a Giovanni Vitaliano, brigadiere del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, deceduto a 56 anni nel campo di concentramento di Flossenburg, in Germania, il 5 novembre 1944.

Un Progetto di Rigenerazione Urbana

Questo nuovo parco, finanziato con oltre 1,4 milioni di euro del programma integrato città sostenibile, rappresenta dunque un’importante opera di rigenerazione urbana per un’area che versava in stato di degrado. Su una superficie di 4.000 metri quadrati, il parco ospita aree tematiche, attrezzature sportive e ginniche per tutte le età, giostre per bambini, servizi e infine spazi per piccoli eventi e socializzazione.

Caratteristiche del Parco

Il parco di Santa Lucia è progettato per essere inclusivo e sensoriale, offrendo diverse esperienze ai visitatori. Tra le principali attrazioni ci sono:

Il giardino delle farfalle, il giardino di aromaterapia e cromoterapia, il giardino delle piante medicinali aromatiche, il boschetto della macchia mediterranea e l’area ortoterapia.

Queste aree tematiche garantiranno l’attivazione di numerosi laboratori inclusivi, coinvolgendo attivamente le realtà associative del territorio e gli istituti scolastici.