Gli sforzi delle autorità per garantire standard igienico-sanitari adeguati nei luoghi di preparazione e distribuzione dei pasti sono fondamentali per la tutela della salute pubblica. Di recente, i Carabinieri hanno condotto un’ispezione presso il centro cottura pasti di una società incaricata di fornire i pasti nelle scuole di Casalnuovo di Napoli. L’operazione, condotta in collaborazione con il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Napoli, ha portato alla luce diverse irregolarità che hanno comportato sanzioni significative per il titolare dell’attività.

Durante l’ispezione dei locali della ditta, sono rilevate varie violazioni, tra cui carenze igienico-sanitarie, mancata applicazione delle procedure di autocontrollo alimentari e mancanza di rintracciabilità di alcuni alimenti. Questi fattori mettono a rischio la sicurezza alimentare e la salute dei consumatori, in particolare dei bambini che frequentano le scuole servite dalla società.

Tra gli elementi sequestrati durante l’operazione, sono individuati circa 80 chili di alimenti vari, tra cui panini e frutta non idonei al consumo. Questi sequestri evidenziano la gravità delle irregolarità riscontrate e l’importanza di tali controlli per garantire la qualità e la sicurezza dei pasti serviti nelle scuole.