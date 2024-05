Il SuperEnalotto ha reso milionaria Napoli con una vincita straordinaria da brividi: un 6 del valore di 101.511.953,21 euro! La fortunata vincita del Jackpot è realizzata proprio a Napoli, presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria situato in via Toledo 410, portando gioia e incredulità nella città. Questa vincita rappresenta un evento di rilevanza nazionale, posizionandosi al nono posto nella classifica delle vincite più importanti nella storia del SuperEnalotto. La combinazione vincente che ha portato alla conquista del Jackpot è stata la seguente: 6, 40, 80, 71, 55, 20, con il jolly 12 e la Superstar 75. E il tutto con una giocata di soli due euro, trasformando un modesto investimento in una somma da capogiro.

È da sottolineare che questa vincita rappresenta il primo jackpot del 2024, facendo iniziare l’anno con il piede giusto per il fortunato vincitore o la fortunata vincitrice.

Da segnalare che l’ultima vincita da record, pari a 85,1 milioni di euro, era centrata a Rovigo il 16 novembre scorso, con una schedina dal valore di soli 3 euro. Questo dimostra che la fortuna può davvero sorridere in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, rendendo il SuperEnalotto uno dei giochi più emozionanti e imprevedibili in circolazione.

Questa incredibile vincita ha già scatenato l’entusiasmo e la curiosità di molti, alimentando sogni e aspirazioni di una vita migliore per chiunque abbia ancora in tasca una schedina vincente.