Due feriti in prognosi riservata e un morto: è questo il bilancio attuale dell’incidente avvenuto nel cantiere della metropolitana di Napoli, secondo fonti sanitarie. Un operaio di 54 anni ha riportato un trauma cranico ed è incosciente; è ricoverato all’Ospedale del mare in codice rosso. L’altro ferito è un 59enne, ora sotto shock, ha riportato una contusione a un gamba ed è al Cardarelli in codice rosso. Ci sarebbe inoltre anche un disperso.

L’operaio morto in un incidente nel cantiere della metropolitana di Capodichino, a Napoli, sarebbe rimasto schiacciato tra due mezzi in movimento all’interno del cantiere. La dinamica dell’incidente è ancora da ricostruire. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, le volanti dell’Upg della Questura di Napoli e tre equipaggi del 118 di Napoli. Due operai rimasti feriti nell’incidente sono stati portati rispettivamente all’ospedale del Mare e al Cardarelli, uno dei due è in gravi condizioni. A causa dell’alta concentrazione di biossido di carbonio non è ancora stato possibile per i sanitari del 118 raggiungere il corpo senza vita dell’operaio rimasto schiacciato tra i due mezzi.