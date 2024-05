Un tragico episodio si è consumato nel rione Pacevecchia di Benevento, dove Mario, un 78enne pensionato, è stato trovato senza vita nella sua abitazione. Il ritrovamento è avvenuto nel pomeriggio, quando, preoccupati per la sua prolungata assenza, i vicini hanno deciso di allertare le autorità.

La Scoperta

Entrati nell’appartamento, i soccorritori si sono trovati di fronte a una scena drammatica: l’uomo giaceva a terra nella camera da letto, presumibilmente colpito da un malore che non gli ha lasciato scampo. Secondo le prime ricostruzioni, Mario potrebbe essere stato lì da non meno di un mese, forse più, senza che nessuno si accorgesse della sua scomparsa.

L’Isolamento dell’Anziano

Mario viveva da solo e, secondo quanto emerso, da tempo non si avevano sue notizie. L’abitazione era colma di oggetti accumulati, un segno della solitudine in cui viveva. Il pensionato non è riuscito a chiedere aiuto nel momento del malore, restando solo nel suo ultimo momento di vita.

Intervento delle Autorità

Sul posto sono intervenuti la Volante della polizia e il medico legale Emilio D’Oro, incaricato dal pm Chiara Maria Marcaccio. Il medico legale ha eseguito un sopralluogo sulla salma, confermando che non c’era più nulla da fare per l’anziano. Una volta completate le verifiche, la salma è stata liberata per permettere lo svolgimento dei funerali.

Una Comunità Sconvolta

Il drammatico ritrovamento ha sconvolto la comunità di Pacevecchia. La storia di Mario è un doloroso promemoria delle difficoltà che molte persone anziane possono affrontare, specialmente quelle che vivono in solitudine. La tragedia solleva domande sulla necessità di maggiori supporti sociali e comunitari per prevenire l’isolamento degli anziani e garantire loro una rete di sicurezza.