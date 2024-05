Soffocato dalla pizza a 11 anni, ma il cuore di un bambino batte ora nel petto di un altro. Le cornee di Santo guardano ora il mondo attraverso gli occhi di un’altra persona. Il fegato e i reni del piccolo di Torre del Greco stanno ora lavorando per dare nuova vita a coloro che li hanno ricevuti. Santo, undici anni, è salito al cielo dopo una lotta coraggiosa contro le conseguenze di un tragico incidente, ma la sua storia continua ad ispirare e a donare speranza. Santo era un bambino come tanti altri, con i suoi desideri, le sue passioni e il suo amore per la vita. Affetto da autismo, amava la routine e, soprattutto, amava la pizza. Era la sua gioia quotidiana, quel trancio di pizza che il piccolo di 11 anni doveva mangiare ogni giorno. Poi nei giorni scorsi il dramma: un morso, un soffocamento, e la vita di Santo finisce appesa a un filo sottile.

La sua famiglia, i Virgi, hanno vissuto momenti di angoscia e disperazione, ma hanno anche mostrato un coraggio straordinario. In quegli attimi drammatici, con il loro mondo sconvolto, hanno preso una decisione che avrebbe cambiato la vita di altre cinque persone. Hanno dato il consenso per l’espianto degli organi di Santo, offrendo una seconda possibilità di vita a coloro che tanto disperatamente la cercavano.

Ma la storia di Santo non finisce qui. Anche se il suo corpo si è spento, il suo spirito di generosità e amore continua a vivere attraverso il dono dei suoi organi. Ogni battito del cuore che ora risuona nel petto di un altro, ogni sguardo che ora vede attraverso gli occhi di un altro, è un tributo al suo coraggio e alla sua compassione, per lui 11 anni morto soffocato dalla pizza.

Il dolore della perdita è immenso per la famiglia Virgi e per coloro che amavano Santo. Ma nel mezzo di quel dolore, trovano conforto nel sapere che il loro piccolo eroe vive ancora, in una forma diversa, ma altrettanto significativa. E mentre piangono la sua assenza, trovano conforto nel sapere che il suo spirito di altruismo e amore continua a brillare, donando vita e speranza a coloro che tanto ne hanno bisogno.