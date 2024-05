Nella notte tra il 15 e il 16 maggio, Gaetano Di Vaio, regista, attore e produttore cinematografico, è stato coinvolto in un tragico incidente stradale a Qualiano, in provincia di Napoli. Di Vaio, 56 anni, è deceduto oggi presso l’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania, dove era ricoverato in rianimazione. L’incidente è avvenuto in via Santa Maria a Cubito. Di Vaio era a bordo del suo scooter quando ha perso il controllo del mezzo, finendo rovinosamente a terra. La gravità delle ferite riportate non gli ha lasciato scampo.

Un Uomo di Cinema e di Riscatto

Nato a Piscinola, un quartiere della zona nord di Napoli, Di Vaio ha avuto un passato turbolento. In gioventù, è stato arrestato per possesso di stupefacenti e ha trascorso diversi anni nel carcere di Poggioreale. Questa esperienza ha segnato profondamente la sua vita, spingendolo verso un percorso di riscatto e di impegno culturale.

Dopo il carcere, Di Vaio è diventato operatore culturale e si è unito alla compagnia teatrale di Peppe Lanzetta. La sua passione per il cinema e il desiderio di raccontare le storie delle periferie urbane lo hanno portato a fondare l’associazione e casa di produzione cinematografica ‘Figli del Bronx’, oggi nota come ‘Bronx Film’. Questa casa di produzione è diventata un punto di riferimento per la cinematografia indipendente, con un focus particolare sui temi del degrado e del riscatto sociale.

Un Contributo Inestimabile al Cinema

Gaetano Di Vaio è stato tra i produttori di opere significative come ‘Napoli Napoli Napoli’ di Abel Ferrara e della celebre serie ‘Gomorra’, ispirata al romanzo di Roberto Saviano. Nella serie ‘Gomorra’, oltre a contribuire come produttore, Di Vaio ha anche recitato, lasciando un’impronta indelebile.

La sua capacità di raccontare storie vere, crude e profondamente umane ha reso il suo lavoro unico e prezioso. Di Vaio ha sempre cercato di dare voce a chi, come lui, proveniva da contesti difficili, dimostrando che il riscatto è possibile e che il talento può emergere ovunque.

Un Esempio di Coraggio e Resilienza

La vita di Gaetano Di Vaio è stata un esempio di come il coraggio e la resilienza possano trasformare una storia di marginalità in una di successo e impegno sociale. La sua perdita lascia un vuoto nel mondo del cinema italiano, ma il suo lavoro continuerà a ispirare registi, attori e produttori per le generazioni future.