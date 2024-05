Palermo scossa da un dramma che ha assunto i contorni di un vero e proprio giallo. L’architetto Angelo Onorato, 54 anni, titolare di due noti negozi di arredamento, Casa e Rimadesio, è stato trovato morto nella sua auto, una Range Rover nera, nella zona di via Ugo La Malfa, alla periferia della città. Onorato era il marito dell’eurodeputata della Democrazia Cristiana, Francesca Donato.

Il Ritrovamento del Corpo

Il corpo senza vita di Onorato è stato scoperto al posto di guida del veicolo con una fascetta in plastica attorno al collo, simile a quelle utilizzate dagli elettricisti. Sulla camicia dell’uomo erano presenti macchie di sangue, ma all’interno della vettura non sono state trovate tracce di colluttazione. Il medico legale, dopo una prima ispezione, ha ipotizzato che la causa della morte sia soffocamento.

A fare la tragica scoperta sono state la moglie Francesca Donato e la figlia Carolina. Preoccupata per non aver ricevuto notizie dal marito, atteso per pranzo, Donato ha localizzato l’auto attraverso il GPS, trovandola infine sul luogo del ritrovamento.

Le Indagini: Omicidio o Suicidio?

Le autorità stanno attualmente indagando su due possibili ipotesi: omicidio o suicidio. Tuttavia, la moglie dell’imprenditore ha escluso fermamente la possibilità del suicidio, dichiarando subito agli amici: «Hanno ucciso mio marito Angelo». La notizia ha lasciato sconvolti amici e parenti di Onorato. L’assessore regionale alla Famiglia, Nuccia Albano, e l’assessore Giuliano Forzinetti, accorsi sul posto, hanno espresso la loro incredulità e sgomento.

Gli investigatori stanno raccogliendo tutti gli elementi necessari per chiarire le circostanze della morte. Si sa che Onorato aveva un appuntamento proprio nella strada dove è stato trovato morto, il che aggiunge ulteriore mistero alla vicenda. Al momento del ritrovamento, lo sportello posteriore dell’auto era aperto, mentre Onorato si trovava seduto al posto di guida.

Chi è Francesca Donato

Francesca Donato è diventata nota durante la pandemia per le sue posizioni scettiche sui vaccini e le battaglie contro il Green Pass. Originariamente europarlamentare della Lega, nel settembre 2021 ha lasciato il partito per poi candidarsi a sindaco di Palermo. Nel 2023, ha aderito alla Democrazia Cristiana di Totò Cuffaro.