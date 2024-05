La Campania piange altre due vittime sul lavoro, incrementando un tragico bilancio che sembra non trovare fine. Raffaele Boemio, 62 anni, è la diciottesima vittima campana morta sul posto di lavoro dall’inizio dell’anno, mentre il giovane Alessandro P., di 22 anni, è la diciannovesima.

La Tragedia di Raffaele Boemio

Raffaele Boemio, operaio di 62 anni, ha perso la vita a Cancello e Arnone, nel Casertano. Boemio stava lavorando in un cantiere per l’installazione della fibra ottica, gestito dalla ditta Dap di Nola. Durante l’esecuzione delle sue mansioni, è rimasto incastrato in un macchinario, un’impastatrice del cemento, come accertato dai vigili del fuoco. Purtroppo, quando sono arrivati i soccorsi, l’uomo era già deceduto. La salma è stata posta sotto sequestro e sono in corso indagini per risalire alle cause precise della tragedia.

La Morte di Alessandro P.

Nella giornata di ieri, un’altra tragedia ha colpito la regione. Alessandro P., un giovane di 22 anni originario di Poggiomarino, ha perso la vita a Scafati. Il ragazzo stava lavorando su un’impalcatura di un palazzo in via Melchiade. Secondo le prime ricostruzioni, Alessandro stava sollevando una lastra d’acciaio con una carrucola quando questa è caduta, travolgendolo e tagliandogli la gola. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, per il giovane non c’è stato nulla da fare. La Procura di Nocera Inferiore ha aperto un’inchiesta per chiarire le circostanze dell’incidente.

Reazioni e Indagini

La comunità è sconvolta e in lutto per queste due nuove vittime sul lavoro. Questi incidenti sollevano ancora una volta il problema della sicurezza nei luoghi di lavoro, evidenziando la necessità di misure più rigide e controlli più frequenti per prevenire simili tragedie.

Il sindaco di Afragola, comune di residenza di Raffaele Boemio, e il sindaco di Poggiomarino, hanno espresso il loro cordoglio alle famiglie delle vittime. Le autorità locali, insieme alle forze dell’ordine e agli enti preposti alla sicurezza sul lavoro, stanno lavorando per capire cosa sia andato storto e per evitare che simili incidenti possano ripetersi.

Un Problema di Sicurezza

Questi tragici eventi mettono in luce la necessità di migliorare la sicurezza sul lavoro in Campania e in tutta Italia. È fondamentale che le norme di sicurezza siano rispettate rigorosamente e che i lavoratori siano adeguatamente formati e protetti. Solo attraverso un impegno collettivo e l’implementazione di misure efficaci sarà possibile prevenire ulteriori tragedie e garantire che chi va a lavorare possa tornare a casa sano e salvo.