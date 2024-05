Proseguono le indagini dei carabinieri per chiarire ogni aspetto della tragica morte di Arcangelo Riposo, il diciassettenne deceduto mercoledì pomeriggio a San Giuseppe Vesuviano. Il giovane ha perso la vita in seguito a una caduta dallo scooter in via Croce Rossa. La dinamica dell’incidente, sebbene parzialmente chiara, presenta ancora diversi punti oscuri.

La Dinamica dell’Incidente

Arcangelo Riposo è caduto dalla sua moto, probabilmente a causa di un colpo subito dopo un volo causato dalla perdita improvvisa del controllo del mezzo. Tuttavia, le cause che hanno portato alla perdita di controllo non sono ancora del tutto definite. Potrebbe essersi trattato di un malore improvviso, una distrazione o la presenza di una vettura che lo ha costretto a una manovra repentina.

Il Ruolo della Vettura Coinvolta

Mercoledì non c’è stata alcuna auto pirata: il conducente di una macchina presente sul posto al momento dell’incidente si è fermato e ha prestato soccorso, allontanandosi solo dopo il permesso dei carabinieri. È stato lui stesso a chiamare i soccorsi, ma il ruolo della vettura deve ancora essere chiarito. Per questo motivo, è stata disposta una perizia cinematica, che verrà condotta con tecnici ed esperti per ricostruire con precisione le cause dell’incidente.

Reazioni della Comunità

La tragedia ha scosso profondamente le comunità di Terzigno, dove Arcangelo risiedeva e partecipava a attività teatrali, e San Giuseppe Vesuviano, che frequentava regolarmente. In segno di rispetto e cordoglio, sono stati annullati tutti gli eventi culturali e sociali in programma nel fine settimana in entrambe le città. Anche la campagna elettorale a San Giuseppe Vesuviano è stata sospesa. La città è in attesa del rinnovo del consiglio comunale, con le elezioni fissate per l’8 e 9 giugno, dopo due anni di commissariamento.