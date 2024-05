Una tragica notte si è consumata a San Marco dei Cavoti, segnata da un incidente che ha coinvolto cinque giovani adolescenti, lasciando dietro di sé un pesante bilancio di feriti. Secondo le prime ricostruzioni, una minicar Citroen Ami, con a bordo cinque minorenni – un ragazzo e quattro ragazze quindicenni – ha violentemente impattato contro un muro, causando gravi ferite ai suoi occupanti. L’allarme è lanciato nella tarda serata di ieri, e immediatamente sono accorsi sul luogo del tragico incidente il personale del 118, i vigili del fuoco di San Marco dei Cavoti e i carabinieri. Le operazioni di soccorso sono state tempestive, ma le condizioni di salute dei giovani coinvolti hanno destato preoccupazione, in particolare per due di loro, che versano in gravi condizioni.

I cinque giovani sono prontamente trasportati all’ospedale San Pio per ricevere le cure necessarie. Il peso della tragedia ha colpito duramente la comunità locale, mentre le autorità continuano ad investigare sulle cause dell’incidente, ancora in corso di accertamento. Ciò che emerge con chiarezza da questo drammatico evento è il bisogno di maggiore consapevolezza e attenzione da parte dei giovani nei confronti della sicurezza stradale. Inoltre, questo tragico incidente sottolinea l’importanza di educare i giovani conducenti sui rischi legati alla guida e alla responsabilità che comporta.

La figura della giovane alla guida della minicar, assistita dall’avvocato Antonio Leone, solleva ulteriori interrogativi sulla dinamica dell’incidente e sulle circostanze che lo hanno preceduto. Gli sforzi delle autorità per comprendere appieno l’accaduto e per garantire giustizia e supporto ai feriti e alle loro famiglie sono in corso.