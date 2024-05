Sei alla ricerca di un’opportunità lavorativa dinamica e stimolante? Il McDonald’s Job Tour è pronto ad offrirtela! Le selezioni online sono aperte per individuare i candidati che parteciperanno alla tappa di Casoria, prevista nella seconda metà di maggio. Un’opportunità unica per chi desidera lavorare in uno dei ristoranti McDonald’s e far parte di una squadra giovane, inclusiva e orientata al merito.

McDonald’s Job Tour: L’Evento Itinerante per le Nuove Assunzioni

Il McDonald’s Job Tour è un evento itinerante di selezione del personale organizzato in tutta Italia per le nuove aperture e le assunzioni McDonald’s. Con 40 posti disponibili, questa è la tua occasione per metterti in gioco e lavorare in un ambiente dinamico e stimolante.

Requisiti e Caratteristiche Ricercate

McDonald’s ricerca persone motivate, desiderose di lavorare in squadra e a contatto con i clienti. Vogliamo individui che abbiano voglia di mettersi in gioco e che condividano i nostri valori di inclusività, meritocrazia e crescita professionale. L’azienda offre contratti stabili, che rappresentano il 92% del totale, e un programma di formazione strutturato che garantisce opportunità di crescita professionale rapida.

Entra in McDonald’s: Una Scelta Vincente

Lavorare in McDonald’s significa far parte di un contesto dalla forte identità di gruppo, giovane, inclusivo e meritocratico. Tutti i dipendenti hanno le stesse opportunità di crescita e sviluppo professionale, e l’azienda si impegna a garantire un ambiente di lavoro positivo e stimolante per tutti.

Come Candidarsi

Se sei interessato a diventare parte della squadra McDonald’s e a cogliere questa fantastica opportunità di lavoro, non esitare a candidarti! Visita il sito web ufficiale per maggiori dettagli sulle selezioni e per inviare la tua candidatura online. Non perdere l’occasione di iniziare una nuova avventura professionale con McDonald’s!