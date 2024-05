L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, Inps, ha annunciato un piano di 7000 nuovi posti di lavoro. Questa iniziativa rappresenta una significativa opportunità per coloro che desiderano lavorare presso un ente pubblico di rilevanza nazionale.

Dettagli del Piano di Assunzioni

Il piano prevede l’inserimento di quasi 7000 nuove risorse con posti di lavoro all’Inps, di cui circa 6.000 saranno selezionate tramite concorso pubblico. Questo segnala un’apertura importante per i candidati, offrendo maggiori possibilità rispetto al passato. Di seguito, la ripartizione delle assunzioni per i prossimi tre anni:

Anno 2024: Saranno coperti 4.552 posti, di cui 3.715 tramite concorso pubblico.

2025: Previste 1.154 assunzioni, con 1.145 attraverso concorso pubblico e 5 tramite la Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA).

Anno 2026: Saranno inserite 1.102 nuove risorse, di cui 1.094 tramite concorso pubblico e 7 tramite SNA.

Opportunità di Lavoro e Concorsi

Per il 2024, oltre 4.500 posti saranno disponibili, con più di 3.700 tramite nuovi bandi di concorso Inps, dunque in totale oltre 7000 persone a lavoro. È quindi fondamentale rimanere aggiornati sull’uscita dei bandi per poter partecipare alle selezioni. Questi concorsi rappresentano una chance preziosa per assicurarsi un posto di lavoro stabile e ben remunerato.

Progressioni Verticali e Nuove Classificazioni

Oltre alle nuove assunzioni, l’Inps prevede numerose progressioni verticali per il personale esistente. In particolare, l’Area degli Operatori Amministrativi sarà dismessa, con il passaggio del personale all’Area degli Assistenti, in base alla nuova classificazione del personale delle pubbliche amministrazioni introdotta dal CCNL Funzioni Centrali 2019-2021.

L’attuale situazione lavorativa in Italia rende queste opportunità particolarmente preziose. Un posto all’Inps rappresenta non solo una stabilità lavorativa, ma anche un’importante occasione di carriera. Chiunque desideri cogliere queste opportunità deve prepararsi al meglio per i prossimi concorsi e restare informato sugli sviluppi. L’accurata programmazione dell’Inps per il triennio 2024-2026 offre una prospettiva concreta di occupazione stabile, invitando gli aspiranti candidati a sfruttare al massimo questa occasione. Le novità riguarderanno non solo le nuove assunzioni tramite concorso, ma anche le progressioni interne, garantendo un ricambio generazionale e professionale all’interno dell’istituto.