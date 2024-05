Nella zona di Piazza Garibaldi a Napoli, un’operazione dei carabinieri ha portato al sequestro di un vasto assortimento di armi, munizioni, droga e attrezzature criminali. Il rinvenimento è avvenuto al civico 13 di via Enrico Cosenz durante un servizio di routine, e ha portato alla scoperta di un nucleo operativo della compagnia Napoli Stella dell’Arma dei Carabinieri. Tra le evidenze trovate nel vano scala, le autorità hanno rinvenuto e sequestrato tre pistole semi-automatiche con matricola abrasa, perfettamente funzionanti, e una pistola a salve. Trovati anche 758 proiettili di vario calibro e 650 grammi di marijuana, indicativi di un traffico illecito di armi e stupefacenti.

Il rinvenimento ha sollevato sospetti sul possibile coinvolgimento dei malviventi in attività criminali più gravi, come rapine o altri reati violenti. In particolare, è notato un assortimento di nove passamontagna e cinque maschere, tra cui alcune che richiamano personaggi della cultura popolare come quelli della graphic novel “V for Vendetta” e della serie televisiva “Breaking Bad”. Sono anche sequestrate diverse parrucche e altro materiale per il camuffamento.

Le indagini proseguiranno con l’analisi balistica delle armi sequestrate per determinare il loro coinvolgimento in eventi criminosi passati, oltre all’analisi del materiale per il camuffamento per identificare eventuali complici o attività criminali in corso.