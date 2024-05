Un grave incidente stradale è avvenuto ieri in via Pacioli, Napoli, coinvolgendo due pedoni, marito e moglie, che sono stati travolti da un’auto. Entrambi sono stati trasportati d’urgenza in ospedale e al momento si trovano in prognosi riservata. L’uomo è ricoverato presso l’Ospedale Cardarelli, mentre la donna è stata portata all’Ospedale Del Mare. I due coniugi stavano attraversando la carreggiata da destra verso sinistra rispetto alla direzione di marcia del veicolo quando sono stati investiti. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalla Polizia Locale, i pedoni stavano attraversando fuori dalle strisce pedonali, circostanza che potrebbe aver contribuito al tragico evento.

L’auto coinvolta nell’incidente era guidata da un uomo di 48 anni, che stava procedendo lungo via Pacioli in direzione della Strada Statale 162. Le autorità stanno ancora indagando per chiarire la dinamica esatta dell’incidente e per determinare eventuali responsabilità.

Le Indagini e la Sicurezza Stradale

La Polizia Locale di Napoli è attualmente impegnata nelle indagini per raccogliere tutti gli elementi utili a comprendere meglio le circostanze dell’incidente. Gli investigatori stanno esaminando le testimonianze dei presenti e le immagini delle telecamere di sicurezza presenti nella zona.

L’incidente ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale e sull’importanza del rispetto delle norme di circolazione, sia da parte dei pedoni che dei conducenti. Attraversare la strada fuori dalle strisce pedonali rappresenta un grave rischio, come dimostra questo tragico evento. Allo stesso tempo, è cruciale che i conducenti mantengano sempre la massima attenzione, soprattutto in zone frequentate da pedoni.

La Risposta delle Autorità

Il Comune di Napoli ha rilasciato una nota in cui esprime la propria vicinanza alle vittime e alle loro famiglie, sottolineando l’importanza di accertare rapidamente le responsabilità. “Le indagini sono in corso per determinare con esattezza la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità”, si legge nella dichiarazione ufficiale.