Una tranquilla giornata in una villetta di via Roio, sulla Migliara 40, nella località di Pantano d’Inferno, nel comune di Sermoneta, sconvolta da un dramma familiare che ha scosso l’intera comunità. Un anziano di 86 anni ha accoltellato sua moglie, di 78 anni, in seguito a un litigio, per poi tentare di togliersi la vita. L’incidente ha richiesto un’immediata risposta di soccorso, con l’atterraggio di due eliambulanze che hanno trasportato entrambi i coniugi negli ospedali Gemelli e San Camillo di Roma, entrambi in condizioni gravissime. Secondo quanto riportato, l’anziano avrebbe sferrato sei coltellate alla spalla della moglie, provocandole ferite gravi.

Il contesto dietro questo tragico evento rimane al momento oggetto di indagine, mentre la comunità locale si stringe intorno alla famiglia coinvolta, offrendo sostegno e solidarietà in questo momento di difficoltà.

Situazioni come queste ci ricordano l’importanza di prestare attenzione e supporto alle persone anziane e vulnerabili all’interno delle nostre comunità, oltre a evidenziare la necessità di affrontare le problematiche legate alla salute mentale e al sostegno familiare.