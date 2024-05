Una situazione di panico si è verificata su un jet utilizzato per il trasporto via mare tra le famose località turistiche di Positano e Sorrento, nelle province di Salerno e Napoli. L’incidente ha provocato il ferimento di diversi passeggeri e ha portato all’apertura di un’inchiesta da parte della Procura di Torre Annunziata, che ha disposto il sequestro dell’imbarcazione coinvolta. Secondo quanto ricostruito dalle autorità, due sere fa, il jet ha subito un’improvvisa manovra azzardata mentre si trovava al largo di Massa Lubrense. Questa manovra ha causato un’inclinazione improvvisa e lo sbandamento dell’imbarcazione, che ha iniziato ad imbarcare acqua dai finestrini. In seguito a ciò, diversi passeggeri sono scaraventati a terra e alcuni hanno rischiato di finire in mare.

Nonostante l’accaduto, il jet, appartenente a una compagnia privata, ha continuato il suo viaggio e ha sbarcato i passeggeri a Sorrento senza attendere l’intervento delle autorità competenti. Successivamente, l’imbarcazione è ripartita verso Positano, dove è immediatamente sequestrata dalle autorità.

Il comandante del jet è denunciato a piede libero per violazioni al codice della navigazione ed è stato sottoposto ai test tossicologici per accertare eventuali responsabilità legate all’accaduto.

L’inchiesta è ancora in corso per determinare le cause esatte dell’incidente e per valutare eventuali responsabilità da parte del comandante o di altri membri dell’equipaggio. Nel frattempo, l’episodio ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza del trasporto via mare tra le due località turistiche e ha sottolineato l’importanza di adottare tutte le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza dei passeggeri durante i viaggi marittimi.