“Anche le università mediche soffrono in questo momento come azienda di medicina, come soffrono tutti gli ospedali del paese con delle criticità del nostro servizio sanitario legate essenzialmente ad una carenza di medici. Ma non solo, pochi giorni fa Nursing Up, una delle organizzazioni sindacali degli infermieri, ha pubblicato un documento in cui ha fatto capire che c’è anche una forte carenza proprio di infermieri”. Lo ha detto Giuseppe Longo, direttore generale dell’Azienda ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli, a margine della giornata inaugurale dell’evento “Grandi Ospedali” che si è svolto al Cardarelli.

Sugli infermieri “la criticità – ha aggiunto Longo – l’avremo fortemente nel periodo estivo, dove dovremo garantire le ferie a tutti i lavoratori come è previsto giustamente dai contratti e quindi avremo carenze ancora di più rispetto al normale”. Longo ha sottolineato anche che “sicuramente anche quella dei medici – ha detto – è una carenza. E l’altro grosso problema affrontato qui dal governatore De Luca in maniera forte sulla sostenibilità economica del servizio sanitario. Perché non solo la sanità ha un suo costo, ma perché i contratti di lavoro in Italia rispetto agli altri paesi sono molto più bassi di stipendio e quindi questo vede la fuga di professionisti verso le altre nazioni. Ancora di più i medici sono spinti a emigrare dall’innovazione tecnologica”.