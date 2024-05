Il 7 luglio 2023 in una gioielleria di Casagiove finì teatro da un furto orchestrato da due donne, che si erano presentate al negozio fingendosi madre e figlia e mostrando interesse per l’acquisto di gioielli. Tuttavia, approfittando della distrazione della titolare del negozio, le due donne si sono impossessate di numerosi preziosi dal valore complessivo di 7mila euro, nascondendoli in una borsa. La situazione è ora chiarita grazie alla visione dei filmati di videosorveglianza della gioielleria, che hanno consentito di ricostruire la dinamica del furto e di identificare le presunte autrici dell’atto criminoso. Entrambe le donne sono originarie della provincia di Salerno.

Una delle presunte ladre è posta agli arresti domiciliari, mentre per l’altra è disposto l’obbligo di dimora e la presentazione periodica alla polizia.

Questo episodio evidenzia l’importanza dei sistemi di sicurezza come le telecamere di videosorveglianza nel prevenire e risolvere i reati, consentendo alle forze dell’ordine di identificare i responsabili e intraprendere le azioni legali necessarie.