Tragedia questo pomeriggio a Mugnano di Napoli, dove un operaio di 37 anni è deceduto mentre lavorava in un cantiere stradale. L’uomo, presumibilmente colpito da un arresto cardiocircolatorio, è morto sul colpo. L’incidente è avvenuto in via Nenni, dove la ditta per cui lavorava stava effettuando lavori di scavo per la posa di una tubazione.

L’Intervento delle Autorità

I carabinieri sono intervenuti prontamente sul luogo dell’incidente, insieme al personale dell’ufficio prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro dell’Asl, un medico legale e il pm di turno della procura di Napoli Nord. È stato disposto il sequestro della salma per procedere con l’autopsia, al fine di accertare le cause esatte del decesso.

Le Prime Indagini

Dai primi accertamenti sembra che l’operaio fosse assunto regolarmente dalla ditta. Le autorità stanno ora indagando per verificare se tutte le norme di sicurezza sul lavoro fossero rispettate e se ci fossero eventuali responsabilità legate all’accaduto. L’Asl sta svolgendo approfondite verifiche sulle condizioni di sicurezza del cantiere, mentre la procura ha aperto un’inchiesta per fare chiarezza sull’episodio.

La Sicurezza nei Cantieri

Questo tragico evento riporta in primo piano l’importanza della sicurezza nei cantieri edili. La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori è fondamentale e richiede un rigoroso rispetto delle normative vigenti. Incidenti come quello avvenuto oggi sottolineano la necessità di controlli costanti e di formazione adeguata per prevenire situazioni di rischio.