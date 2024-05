Viareggio scossa ieri da uno scandalo forse senza precedenti quando una coppia di giovani era sorpresa mentre compiva atti sessuali all’interno della storica chiesa di Sant’Andrea Nel cuore del pomeriggio, mentre la chiesa era aperta al culto e alcuni fedeli si preparavano per la messa domenicale, due trentenni, un uomo e una donna, erano in una situazione sconvolgente per chiunque si trovasse in quel luogo sacro. La coppia, evidentemente ignara della gravità del loro comportamento, è finita interrotta dai fedeli che hanno immediatamente avvisato il parroco.

Non appena il parroco è informato della situazione, ha prontamente contattato le autorità competenti, che sono intervenute per fermare l’inaccettabile comportamento. La polizia ha prontamente condotto la coppia al commissariato per l’identificazione e per procedere con le denunce relative alle ipotesi di atti osceni in luogo pubblico e di vilipendio alla religione.

Ciò che rende questa vicenda ancora più sconcertante è il fatto che la chiesa di Sant’Andrea si trova in pieno centro della città ed è aperta al pubblico durante tutto il giorno. La presenza di fedeli che si stavano preparando per la messa domenicale ha permesso di scoprire la coppia nel momento stesso in cui stava commettendo il gesto oltraggioso.

Secondo quanto riportato, i due giovani sarebbero in uno scenario psicofisico alterato e vicino a loro c’erano bottiglie di birra, suggerendo un possibile coinvolgimento dell’alcol nella situazione. Il parroco e i fedeli presenti durante l’incidente sono rimasti sconvolti dall’accaduto, manifestando profonda indignazione per il mancato rispetto del luogo sacro e delle persone presenti.

Questo episodio ha destato molta agitazione nella comunità locale, sollevando interrogativi sul rispetto dei luoghi di culto e sulla responsabilità individuale nel mantenere un comportamento decoroso anche in luoghi pubblici e sacri.