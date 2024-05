Dovrà rispondere di lesioni personali il 46enne di Trentola Ducenta che, nel pomeriggio di ieri, è rimasto coinvolto in una lite durante la quale ha ferito alla mano sinistra con un coltello il titolare di un negozio di telefonia ed informatica del luogo. L’episodio ha richiesto l’intervento dei carabinieri della locale Stazione, chiamati sul posto tramite il numero di emergenza “112” da alcuni cittadini che hanno assistito alla scena. Una volta arrivati, i carabinieri hanno prontamente soccorso la vittima e richiesto l’intervento immediato del personale sanitario del servizio “118”. A causa della gravità delle lesioni riportate, l’uomo è trasportato d’urgenza al più vicino ospedale per ricevere le cure necessarie.

La situazione evidenzia l’importanza di intervenire prontamente in situazioni di emergenza e di garantire un rapido accesso alle cure mediche per le vittime di violenza. Gli organi competenti proseguiranno con le indagini per accertare le circostanze esatte dell’accaduto e stabilire le responsabilità del coinvolto.