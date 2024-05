Una serata che sembrava volgere al termine come tante altre si è trasformata in un incubo per il titolare di un ristorante pizzeria in via Zara. Poco prima della chiusura, un diverbio tra il commerciante e un cliente extracomunitario è degenerato in violenza, culminando in un’aggressione con un oggetto contundente. Secondo le prime ricostruzioni, l’extracomunitario avrebbe fatto delle richieste al titolare del locale. La situazione, inizialmente solo verbale, è rapidamente sfuggita di mano quando l’uomo ha afferrato un oggetto contundente, colpendo il commerciante alla testa. Nonostante i tentativi di calmare l’aggressore, la violenza è prevalsa, costringendo la vittima a chiamare il 118.

L’ambulanza è arrivata prontamente sul posto e ha trasferito il commerciante all’ospedale di Nocera Inferiore, dove gli sono state prestate le prime cure. La ferita riportata alla tempia, seppur non letale, ha necessitato di attenzioni mediche immediate.

Sul luogo dell’incidente potrebbero intervenire i carabinieri per approfondire le dinamiche dell’aggressione. Tuttavia, al momento non risulta che il titolare del ristorante abbia sporto denuncia. Dato che il reato è perseguibile solo a querela, l’uomo potrebbe decidere di formalizzare la denuncia nelle prossime ore, soprattutto considerando il tipo di lesioni subite.

Questo episodio di violenza non è un caso isolato nella cittadina di Scafati. Solo pochi giorni fa, una rissa tra un gruppo di extracomunitari nei pressi della galleria commerciale Plaza ha messo nuovamente alla prova le forze dell’ordine locali. Anche in quel caso, i responsabili si sono dileguati all’arrivo delle autorità, lasciando dietro di sé una scia di preoccupazione tra i residenti.

Le tensioni sociali sembrano essere in aumento, e questi episodi di violenza evidenziano la necessità di interventi più efficaci da parte delle forze dell’ordine e delle istituzioni locali per garantire la sicurezza dei cittadini e dei commercianti. La comunità di Scafati si trova così a dover affrontare un clima di insicurezza che richiede risposte rapide e concrete per evitare che simili episodi si ripetano.