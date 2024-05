La serata di ieri funestata da momenti di panico lungo il corso Garibaldi a Portici, intorno alle 23:30, quando un gruppo di adolescenti si è trovato coinvolto in un episodio spaventoso. Secondo quanto riferito, alcuni giovani si sono rifugiati in un esercizio commerciale della zona dopo aver avvistato altri ragazzi con cui sembrava esserci stato un litigio poco prima. Tuttavia, la situazione è presto degenerata quando questi ultimi sono riapparsi a bordo di scooter e hanno aperto il fuoco con colpi a salve, seminando il panico tra i presenti, per poi fuggire via.

Le autorità locali, in particolare gli agenti del commissariato Portici-Ercolano, sono al lavoro per indagare sull’episodio e chiarire i dettagli di quanto accaduto. Incidenti di questo genere gettano sempre una luce preoccupante sulle dinamiche giovanili e sulla sicurezza pubblica della zona.

La comunità locale resta in apprensione mentre attende ulteriori sviluppi sull’incidente e spera che le autorità riescano a individuare e adottare le misure necessarie per prevenire simili episodi in futuro e garantire un ambiente sicuro per tutti i residenti e i visitatori di Portici.