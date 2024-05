Una scena drammatica si è svolta oggi a Napoli, quando due giovani stranieri hanno rischiato di essere linciati da una folla inferocita in corso Vittorio Emanuele. Tuttavia, quanto emerso dalle indagini successive ha rivelato un tragico equivoco: i due individui non avevano commesso alcun reato. Gli investigatori intervenuti sul posto hanno chiarito che i due stranieri, al contrario, si trovavano semplicemente di passaggio nella zona. La situazione è precipitata quando qualcuno ha erroneamente pensato che i giovani avessero aggredito una ragazza minorenne, la quale era in difficoltà e successivamente trasportata in ospedale per accertamenti.

La notizia dell’aggressione presunta ha scatenato una reazione immediata da parte di una folla di circa trenta persone, la quale ha iniziato ad assalire verbalmente e fisicamente i due stranieri, creando un clima di tensione e pericolo imminente.

Fortunatamente, l’intervento tempestivo della polizia locale e della polizia di Stato ha permesso di riportare la calma e di evitare conseguenze ancora più gravi. Gli agenti hanno rapidamente disperso la folla e protetto i due giovani dall’ira popolare, impedendo così un possibile linciaggio.