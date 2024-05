L’edizione del Giro d’Italia del 2023, quella passata, ha dimostrato ancora una volta il suo impatto economico significativo sul territorio italiano, secondo uno studio scientifico condotto per la prima volta da Banca Ifis e questo studio ha permesso di stimare che il Giro abbia generato un valore economico pari a 2 miliardi di euro, confermando così la sua importanza come evento di richiamo e fonte di valore per le regioni che lo ospitano. Uno degli elementi chiave dell’attrattività del Giro d’Italia risiede nel connubio tra la bellezza dei paesaggi italiani e il fascino intrinseco della competizione stessa.

Questo ha un effetto positivo sul turismo, con 1,8 milioni di spettatori che, ispirati dalla manifestazione, intendono visitare i luoghi che hanno visto in televisione o seguendo l’evento in loco. Un desiderio di rivivere l’esperienza del Giro è alimentato dalla varietà di esperienze offerte, che partono dall’enogastronomia alla cultura, dalla natura al divertimento e allo shopping. Ed è tutto ciò che fa giungere ad un impatto economico da 2 miliardi totali per il Giro con Napoli ed i Paesi Vesuviani pronti a raccoglierne una fetta per questo 2024.

L’edizione precedente ha goduto di una copertura televisiva massiccia, con ben 23.285 ore di trasmissioni televisive in tutto il mondo e un pubblico complessivo di 694 milioni di persone. L’organizzazione ha accreditato 1.435 media, tra cui 1.098 giornalisti e 337 fotografi provenienti da 704 testate internazionali, nazionali e locali, che hanno prodotto complessivamente 89.200 articoli sull’evento.

Questi dati evidenziano l’importanza strategica del Giro d’Italia non solo come competizione sportiva di primo piano, ma anche come motore economico per il turismo e la promozione del territorio italiano a livello nazionale e internazionale. La sua capacità di attrarre l’interesse di milioni di persone e di mettere in mostra le bellezze paesaggistiche e culturali del nostro Paese lo rende un evento di grande rilevanza sia dal punto di vista sportivo che economico oltre che di grande passione.