Un grave episodio di violenza si è verificato a Montesarchio, dove Raffaele L., un 30enne del luogo, è stato arrestato dopo aver presumibilmente scagliato una bottiglia molotov contro due ragazze. Le vittime, una di Bucciano e l’altra di Bonea, sono riuscite a evitare il peggio e a mettersi in salvo, mentre l’uomo è stato rapidamente rintracciato e arrestato dai carabinieri.

La Dinamica

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto mentre le due ragazze stavano tornando a casa dopo una serata trascorsa insieme. Lungo il tragitto hanno incontrato Raffaele L., che conosceva una delle due e ha chiesto un passaggio. Durante il viaggio verso Montesarchio, il giovane avrebbe cercato di convincere la ragazza a lavorare per lui nella consegna di stupefacenti. Di fronte al rifiuto della giovane, l’uomo avrebbe estratto una bottiglietta di plastica contenente liquido infiammabile e, dopo averla accesa, l’avrebbe lanciata contro di lei.

L’Intervento delle Forze dell’Ordine

Le due ragazze sono riuscite a scendere dall’auto, che è stata pesantemente danneggiata dalle fiamme. I carabinieri di Montesarchio sono intervenuti prontamente, riuscendo a rintracciare e arrestare Raffaele L., che ha cercato di fuggire. L’indagato, difeso dall’avvocato Luciano Fioriata, è stato posto in custodia cautelare in carcere dopo la convalida dell’arresto.

Le Conseguenze Legali

Per le due ragazze, che hanno subito un grave trauma, gli avvocati Pasquale Matera ed Ettore Marcarelli stanno seguendo il caso. La vicenda evidenzia la pericolosità dell’aggressore e la gravità delle sue azioni, che avrebbero potuto avere conseguenze ancora più drammatiche se non fosse stato per la prontezza di riflessi delle vittime e l’intervento rapido delle forze dell’ordine.

Un Appello alla Sicurezza

Questo episodio mette in luce l’importanza di garantire la sicurezza pubblica e la necessità di misure preventive contro la violenza. Le autorità locali devono continuare a lavorare per assicurare che simili atti di violenza non rimangano impuniti e che le vittime ricevano il sostegno necessario per superare il trauma subito.