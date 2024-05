Una serata tranquilla in un bar di Ischia si è trasformata in un violento scontro a causa di un accendino. Un gruppo di conoscenti stava bevendo insieme, e qualcuno aveva già superato il limite. La situazione è degenerata quando una ragazza, per gioco, ha preso l’accendino di uno dei ragazzi e lo ha nascosto nel reggiseno. Quando l’amico si è avvicinato per recuperarlo, è scoppiata una lite con il fidanzato della ragazza, che ha rapidamente degenerato in una rissa.

L’Inizio della Rissa

L’alterco iniziale ha coinvolto solo due persone, ma presto si è esteso a cinque partecipanti. La rissa è iniziata all’interno del bar ma è proseguita anche all’esterno, coinvolgendo passanti e causando grande confusione.

Intervento delle Autorità

I vigili urbani sono stati i primi a intervenire. Il fidanzato della ragazza, un ventenne di Barano d’Ischia, si è opposto al controllo delle autorità e ha reagito in modo violento, essendo visibilmente ubriaco. Anche l’arrivo dei carabinieri dell’aliquota radiomobile di Ischia non ha calmato la situazione. Il giovane ha continuato a opporre resistenza, comportamento che gli è costato l’arresto.

Conseguenze Legali

Il ventenne è stato arrestato per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Inoltre, lui e gli altri quattro giovani coinvolti, tra cui un ragazzo di soli 16 anni, sono stati denunciati per rissa. Le autorità hanno proposto il Daspo urbano per tutti i coinvolti, una misura che mira a prevenire il ripetersi di simili episodi di violenza.

Procida: Sospesa Licenza di un Centro Scommesse

In un’altra vicenda sull’isola vicina di Procida, la licenza di un centro scommesse è stata sospesa. È emerso che il centro permetteva le scommesse anche a minorenni, violando gravemente le normative vigenti.