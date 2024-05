Il Comune di Pagani sta beneficiando di importanti interventi infrastrutturali promossi da Gori attraverso i programmi Energie per il Sarno e Azioni per l’Acqua, in collaborazione con la Regione Campania e l’Ente Idrico Campano. Tra i principali obiettivi di questi programmi vi è il miglioramento della qualità dell’acqua e la riduzione dell’inquinamento del fiume Sarno, nonché l’ottimizzazione della rete idrica e la diminuzione delle perdite.

Uno dei risultati più significativi è il completamento della rete fognaria nel territorio comunale, un traguardo importante per il miglioramento dell’ambiente e della salute pubblica. Gli interventi, finanziati con fondi FESR per un importo di oltre 1,3 milioni di euro, hanno permesso la realizzazione di 3 km di nuova rete fognaria, l’installazione di 2 impianti di sollevamento e l’estensione del servizio di fognatura e depurazione a circa 2.500 abitanti. Inoltre, sono risolte le criticità legate alle interferenze tra la rete fognaria e quella idrica, garantendo una maggiore efficienza e sicurezza del sistema.

Il sindaco Raffaele Maria De Prisco ha sottolineato l’importanza di questi investimenti per l’intera comunità, lodando l’ottimo lavoro svolto da Gori e dall’assessore delegato Felice Califano nel coordinare le varie iniziative e garantire una sinergia efficace tra gli enti coinvolti.

Anche il Presidente di Gori, Sabino De Blasi, ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti, evidenziando il ruolo fondamentale della collaborazione tra Amministrazione Comunale, Ente Idrico Campano e Regione Campania nel portare a termine con successo questi interventi.

Il programma Azioni per l’Acqua si concentra invece sull’ottimizzazione della rete idrica e sulla riduzione delle perdite, grazie a interventi di digitalizzazione e miglioramento del servizio. Grazie alle opere realizzate fino ad oggi nel Comune di Pagani, sono stati recuperati circa 4.000.000 di litri di acqua al giorno, contribuendo così alla salvaguardia della risorsa idrica e alla sostenibilità ambientale.

L’Assessore alle Politiche Urbanistiche, Felice Califano, ha espresso entusiasmo per i risultati ottenuti e ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra Ente Comune e Gori per il raggiungimento degli obiettivi comuni.