Sabato pomeriggio a Mandia, frazione di Ascea, un drammatico episodio ha coinvolto un 75enne locale, mentre uomo, insieme alla moglie, stava dando da mangiare ai suoi animali e lavorava quando è stato improvvisamente attaccato da un cinghiale di grosse dimensioni che lo ha morso. L’incidente è avvenuto davanti alla loro proprietà e ha visto l’anziano ferito gravemente a un braccio.

Dinamica dell’Incidente

Attacco: Il cinghiale ha assalito l’uomo, colpendolo ad un braccio. L’anziano è riuscito a sfuggire all’animale cadendo in un dirupo, evitando così un attacco potenzialmente fatale.

Soccorso: La moglie e un vicino di terreno, che hanno assistito alla scena, sono immediatamente intervenuti per soccorrere il malcapitato.

Trasporto in Ospedale: L’uomo è stato trasferito d’urgenza all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove ha ricevuto le cure necessarie. Nonostante la gravità dell’attacco, l’anziano non è in pericolo di vita.

Emergenza Cinghiali nel Parco Nazionale del Cilento

Questo incidente è solo l’ultimo di una serie di eventi che sottolineano l’emergenza legata all’eccessiva presenza di cinghiali nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Popolazione in Crescita: Il numero di cinghiali nell’area protetta continua a crescere, rappresentando una minaccia per la sicurezza degli abitanti e per l’agricoltura locale.

Rischi: I cinghiali sono noti per la loro imprevedibilità e aggressività, specialmente quando si sentono minacciati o sono in cerca di cibo. Questo rende l’interazione con essi estremamente pericolosa, come dimostrato dall’episodio di Mandia.

Considerazioni

La situazione richiede un intervento urgente da parte delle autorità competenti per gestire la popolazione di cinghiali e ridurre i rischi per la popolazione umana. Possibili soluzioni potrebbero includere:

Piani di Controllo della Popolazione: Misure per controllare e ridurre il numero di cinghiali nell’area protetta.

Campagne di Sensibilizzazione: Informare i residenti sulle precauzioni da prendere in caso di avvistamento di cinghiali.

Infrastrutture di Sicurezza: Installazione di barriere o recinzioni per proteggere le proprietà e le persone dagli attacchi degli animali selvatici.