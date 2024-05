Lo specchietto retrovisore frantumato a colpi di mazza di ferro e la rapina del cellulare: è quanto ha subìto un automobilista 57enne di Napoli aggredito al semaforo da un 26enne nigeriano dopo esseri rifiutato di farsi lavare il parabrezza della sua vettura. Tutto si è però svolto davanti alla stazione dei carabinieri di Borgoloreto: due militari, impegnati nei controlli a largo raggio in piazza Garibaldi e nelle zone limitrofe, notano la scena e intervengono. Scatta una colluttazione con il 26enne e i militari sono aggrediti con la mazza di ferro ma alla fine è bloccato.

L’arrestato è trovato in possesso di un coltello da macellaio dalla lama appuntita affilata a rasoio lunga 16 centimetri che fortunatamente non l’ha utilizzato. Durante le fasi dell’arresto ad avere la peggio è un carabiniere: medicato dai sanitari, ne avrà per 7 giorni a causa delle contusioni multiple alle mani e alle ginocchia. Lo smartphone è restituito al 57enne mentre le due armi sono sequestrate. Il 26enne è trasferito in carcere, deve rispondere di rapina aggravata, detenzione illegale di arma bianca, resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale.