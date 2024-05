Nel pomeriggio di domenica, Gennaro Grammatico si è ritrovato in una situazione ben diversa da quella che aveva pianificato: invece di un colpo facile-facile, è finito arrestato con le manette strette ai polsi dai coraggiosi poliziotti della sezione Volanti del commissariato Ponticelli. Il tutto è iniziato a seguito di una segnalazione di furto in appartamento pervenuta alla sala operativa della polizia locale. I poliziotti, durante il loro servizio di controllo del territorio, si sono immediatamente recati in via Fratelli Grimm, dove si presumeva fosse avvenuto il furto.

Una volta sul posto, gli agenti sono entrati nell’abitazione segnalata e hanno sorpreso Gennaro Grammatico, il presunto ladro, che ha cercato di fuggire attraverso le impalcature presenti intorno all’edificio. Dopo una colluttazione, è bloccato dagli agenti. Durante il controllo del sospettato, sono trovati in suo possesso alcuni arnesi atti allo scasso e diversi monili in oro, appena rubati dall’appartamento preso di mira.

Gennaro Grammatico, 42 anni, residente nel rione Traiano e con precedenti specifici per reati simili, è quindi arrestato per furto in abitazione aggravato, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Si è anche appurato che Grammatico era in evasione dagli arresti domiciliari, ai quali era precedentemente sottoposto per lo stesso reato.

Attualmente, la polizia sta conducendo ulteriori indagini per identificare eventuali complici del malvivente arrestato.