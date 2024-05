La scorsa notte, una filiale del Credito Cooperativo di Lioni, in provincia di Avellino, è stata teatro di un audace furto. Sei banditi, agendo con precisione e rapidità, sono riusciti a forzare la porta d’ingresso dell’istituto bancario e a impadronirsi di una cassaforte contenente denaro contante.

L’Incidente

Il colpo è avvenuto durante le ore notturne, quando i malviventi hanno approfittato dell’oscurità per entrare nell’edificio. Dopo aver forzato l’ingresso, hanno individuato e asportato una cassaforte, il cui contenuto in denaro non è stato ancora quantificato ufficialmente. L’allarme della banca è scattato immediatamente, ma i banditi sono riusciti a darsi alla fuga prima dell’arrivo dei carabinieri.

La Fuga

I sei ladri si sono rapidamente allontanati dal luogo del crimine a bordo di due auto, riuscendo a far perdere le loro tracce. La tempestività e la coordinazione del furto indicano che il gruppo aveva probabilmente pianificato l’operazione nei minimi dettagli.

Le Indagini

Le indagini sono ora in corso da parte dei militari della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi. Gli investigatori stanno raccogliendo prove e testimonianze per risalire all’identità dei malviventi. Verranno esaminati anche i filmati delle telecamere di sicurezza nella speranza di ottenere elementi utili per individuare i responsabili del furto.

Sicurezza e Prevenzione

Questo episodio evidenzia ancora una volta la necessità di rafforzare le misure di sicurezza all’interno delle filiali bancarie, specialmente nelle ore notturne. L’installazione di sistemi di allarme più sofisticati e di telecamere di sorveglianza avanzate potrebbe contribuire a prevenire futuri incidenti simili.