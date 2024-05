Nel cuore della notte, all’incrocio tra la quiete e l’azione criminale, la stazione dei Carabinieri di Acerra si è trovata a rispondere prontamente a una chiamata che ha destato l’attenzione dell’intera comunità. Poco dopo le 4 del mattino, il 112 ha lanciato l’allarme, informando i militari di un furto avvenuto presso un istituto di credito in Corso Italia 71. Gli ignoti si erano introdotti nell’edificio, portando via una roller cash, scatenando una risposta tempestiva da parte delle forze dell’ordine locali.

L’intervento dei Carabinieri, con base nella città campana di Acerra, è stato celere e mirato, focalizzato sulla protezione della scena del crimine e sull’avvio delle indagini per risalire agli autori del furto. Gli agenti hanno immediatamente presidiato l’area, raccogliendo prove e testimonianze cruciali per dare avvio alle investigazioni.

Al momento, le indagini sono in corso sotto la stretta supervisione dei militari, che lavorano incessantemente per identificare e catturare i responsabili dell’atto criminale. Parallelamente, si sta procedendo alla quantificazione del danno subito dall’istituto di credito, un elemento fondamentale per comprendere l’entità del furto e le sue implicazioni.