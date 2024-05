Nella notte appena trascorsa, le strade di Nola e dintorni sono risultate teatro di un’importante operazione di controllo condotta dalla Polizia Stradale, volta a contrastare il preoccupante fenomeno della guida sotto l’effetto di droga e alcool. L’attività ha visto la partecipazione congiunta degli agenti del distaccamento Polizia Stradale di Nola, dei medici dell’Ufficio Sanitario, del personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nonché degli operatori della Polizia Locale di Napoli.

Risultati dell’Operazione

Durante i controlli, sono identificate complessivamente 78 persone. Di queste, 58 sono sottoposte a verifiche per accertare lo stato di ebbrezza e/o alterazione da stupefacenti. I risultati sono preoccupanti: 2 conducenti denunciati per essere risultati positivi allo screening salivare per l’assunzione di sostanze stupefacenti, mentre altri 2 sono sanzionati amministrativamente per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Inoltre, sono controllati 45 veicoli, con la contestazione di 5 violazioni del Codice della Strada. L’operazione ha portato al ritiro di 4 patenti di guida e alla decurtazione di un totale di 25 punti.

La Gravità del Fenomeno

La guida sotto l’influenza di alcool e droghe rappresenta una delle principali cause di incidenti stradali gravi e spesso mortali. Oltre a costituire una grave violazione del Codice della Strada e del Codice Penale, tali comportamenti mettono a rischio non solo la vita dei conducenti, ma anche quella degli altri utenti della strada.

L’elevato numero di incidenti dovuti a tali cause rende imprescindibile l’intensificazione dei controlli e delle misure preventive. La sinergia tra diversi organi di polizia e sanitari durante queste operazioni dimostra l’importanza di un approccio integrato per affrontare efficacemente il problema.

Un Impegno Costante per la Sicurezza Stradale

L’attività di controllo svolta a Nola non è solo un’azione di repressione, ma anche una misura preventiva fondamentale per garantire la sicurezza sulle strade. Attraverso un’intensificazione dei controlli di legalità in ambiti particolarmente sensibili, le forze dell’ordine mirano a tutelare la collettività e a ridurre il numero di incidenti stradali.