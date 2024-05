In un periodo in cui la sicurezza economica di molte famiglie è messa a dura prova, è fondamentale che siano messe in atto misure concrete per garantire l’accesso a beni alimentari di prima necessità così come sarà la carta Dedicata a Te. In questo contesto, la Carta Dedicata a Te si presenta come un’importante risorsa, offrendo un contributo economico mirato esclusivamente all’acquisto di tali beni.

Caratteristiche Principali della Carta

La Carta Dedicata a Te è una carta di pagamento prepagata, dotata di un contributo “una tantum” di 382,50 euro. Questo importo è destinato esclusivamente all’acquisto di beni alimentari di prima necessità presso gli esercizi commerciali che aderiscono al circuito Mastercard. Tra le sue caratteristiche principali:

Utilizzo Specifico: La carta può essere utilizzata solo per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità presso esercizi che partecipano al circuito Mastercard.

Vantaggi Economici: Offre uno sconto del 15% sugli acquisti presso gli esercizi che aderiscono alla promozione della misura.

Costo: La carta è completamente gratuita e funziona come una normale carta di pagamento elettronica, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Destinatari: È accessibile a tutti i cittadini residenti in Italia, appartenenti a nuclei familiari che soddisfano i requisiti specificati nella normativa.

Modalità di Assegnazione e Ritiro: L’assegnazione avviene tramite INPS e Comuni, che individuano i beneficiari e comunicano loro le modalità di ritiro. Il ritiro avviene presso gli Uffici Postali, previa presentazione della comunicazione ricevuta e dei documenti d’identità.

Termini di Utilizzo: È necessario effettuare il primo pagamento entro il 31 gennaio 2024 e utilizzare l’intero importo entro il 15 marzo 2024, pena la perdita del beneficio.

Istruzioni per l’Utilizzo: Ogni carta ha un codice PIN personale per garantire la sicurezza. È utilizzabile solo nei negozi alimentari del circuito Mastercard e non prevede la possibilità di prelievo di contanti o ricarica.

Assistenza: In caso di smarrimento, furto o malfunzionamento, è possibile richiedere il blocco o la sostituzione della carta presso gli Uffici Postali o contattando il numero verde dedicato.

La Carta Dedicata a Te si presenta come una risorsa preziosa per le famiglie in difficoltà economica, offrendo un sostegno concreto per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità. Grazie alla sua semplicità d’uso e alle sue caratteristiche mirate, rappresenta un importante strumento per garantire il benessere alimentare di chi ne beneficia.