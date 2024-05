Una scena insolita e pericolosa ha attirato l’attenzione dei cittadini e delle forze dell’ordine nel cuore di Avellino: un centauro che, a bordo di uno scooter, trainava un passeggino. Questo comportamento imprudente è stato prontamente identificato e sanzionato dalla polizia locale, guidata dal questore Pasquale Picone. Il protagonista di questa vicenda è un uomo di 44 anni, residente nel capoluogo irpino. Nella serata del 9 aprile scorso, è stato ripreso mentre, con una mano sul manubrio dello scooter, trascinava un passeggino con l’altra mano. Le immagini di questa condotta pericolosa sono circolate sui social media e su varie piattaforme di condivisione video, attirando l’indignazione della comunità.

Nonostante la targa dello scooter fosse stata oscurata, gli agenti della Questura di Avellino sono riusciti a identificare il conducente del veicolo. Quest’ultimo è stato sanzionato e la carta di circolazione è stata immediatamente ritirata. Il motoveicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.

Gli accertamenti condotti hanno anche portato a segnalare l’incidente al Tribunale per i Minorenni di Napoli, nonostante sia stato confermato che all’interno del passeggino non vi fosse alcun bambino. Questo episodio sottolinea l’importanza della prudenza e del rispetto delle regole stradali, soprattutto quando si tratta della sicurezza dei più vulnerabili, come i bambini.