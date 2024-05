Lunedì 20 maggio sarà una giornata storica per la sanità pubblica del territorio dell’ASL Napoli 3 Sud, con l’inaugurazione di due strutture innovative: il programma di cardiologia robotica a Nola e il nuovo reparto di rianimazione a Sorrento. Le cerimonie vedranno la partecipazione del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e inizieranno alle ore 9:30 a Nola, seguite dall’evento a Sorrento alle ore 12:00.

Innovazioni a Nola: Cardiologia Robotica

Presso l’ospedale di Nola è istituito il primo programma di cardiologia robotica del Sud Italia, un passo significativo verso l’innovazione medica nella regione. Il reparto, diretto dal dott. Luigi Caliendo, offre trattamenti avanzati per i pazienti affetti da disturbi del ritmo cardiaco. Le procedure di ablazione robotica sono eseguite utilizzando il sistema Genesis Robotic Magnetic Navigation (RMN), una tecnologia all’avanguardia che migliora la precisione e l’efficacia delle operazioni cardiache.

Riapertura della Rianimazione a Sorrento

Dopo circa un anno e mezzo di chiusura, riapre il reparto di rianimazione presso l’ospedale di Sorrento. Diretto dalla dott.ssa Tilde De Falco, il reparto sarà situato al primo piano, nello stesso luogo in cui fu inaugurato nell’aprile del 1978 grazie alla donazione di Achille Lauro. Questa riapertura rappresenta un importante potenziamento delle capacità di emergenza e cura intensiva nella zona, migliorando la risposta sanitaria per i pazienti in condizioni critiche.

La Presentazione delle Strutture

Il direttore generale dell’ASL Napoli 3 Sud, Giuseppe Russo, presenterà le nuove strutture ai cittadini, alle istituzioni, alle autorità religiose e al mondo dell’associazionismo. Queste inaugurazioni rappresentano un importante passo avanti per la sanità pubblica nella regione, dimostrando l’impegno continuo verso l’innovazione e il miglioramento dei servizi sanitari.