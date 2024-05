L’Italia è attualmente divisa in due dalle condizioni meteorologiche: mentre al Nord imperversa il maltempo, con temporali e nubifragi, il Sud è investito da un’ondata di caldo con temperature che sfiorano i 35 gradi. Questa situazione di forte contrasto tra le diverse aree del Paese si protrarrà anche nei prossimi giorni.

Maltempo al Nord: Temporali e Allerta Gialla

Già dalla serata di ieri, mercoledì 15 maggio, la Lombardia è stata colpita da intensi temporali. Oggi, giovedì 16 maggio, la situazione rimane critica, con forti piogge, vento e un notevole calo delle temperature. Milano si è svegliata sotto un nubifragio che ha allagato le strade fin dalle prime ore dell’alba, causando gravi disagi alla circolazione stradale e al trasporto pubblico. La vasca di contenimento del fiume Seveso è entrata in funzione per proteggere i quartieri Niguarda, Pratocentenario e Isola di Milano, segnalando l’urgenza della situazione. Anche il cavalcavia Pompeo Leoni è risultato allagato, richiedendo l’intervento del personale della MM e della Polizia locale. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza due persone rimaste intrappolate in un’auto.

La circolazione stradale è pesantemente influenzata, con rallentamenti sulle principali strade in ingresso a Milano, in particolare sulla tangenziale all’altezza dell’uscita Cologno Monzese Est-Cernusco, con code fino a Lambrate-Segrate. Anche il trasporto pubblico ha subito notevoli disagi.

In altre cinque regioni del Nord e del Centro – Emilia Romagna, Marche, Umbria, Veneto e Piemonte – è stata emessa un’allerta gialla per il rischio di temporali e nubifragi. Anche la Valle d’Aosta è stata colpita da forti piogge.

Caldo Intenso al Sud: Prime Temperature Estive

Al contrario, il Sud Italia è investito da un’ondata di caldo che porterà le temperature a sfiorare i 35 gradi, con picchi attesi in Sicilia. Le previsioni indicano che nei giorni seguenti, fino al 20 maggio, le temperature potrebbero aumentare ulteriormente, raggiungendo i 37-39 gradi. Anche le regioni centrali sperimenteranno un innalzamento delle temperature, con massime che potrebbero toccare i 30-31 gradi.

Previsioni Future

Al Nord, la situazione meteo rimarrà critica fino a quando il ciclone normanno non si sposterà definitivamente dalla Normandia verso il Mare del Nord e successivamente verso la Scandinavia, un cambiamento atteso per la prossima settimana. Solo allora si potrà vedere un miglioramento significativo delle condizioni meteorologiche al Nord, segnando l’inizio dell’estate anche in queste regioni.

Nel frattempo, il Sud continuerà a godere di condizioni climatiche estive, con temperature elevate che caratterizzeranno i prossimi giorni.