Nelle ultime ore, la provincia sono colpiti da due tragici incidenti stradali che hanno lasciato un segno indelebile sulla comunità locale. Questi eventi dolorosi hanno riportato l’attenzione sulla sicurezza delle strade e sull’importanza di adottare comportamenti responsabili alla guida. Il primo incidente si è verificato ieri sera, nella località di Piazzolla, a Nola. I carabinieri sono stati allertati dal servizio di emergenza 118 e si sono precipitati in via San Gennaro, dove una terribile collisione ha avuto luogo.

Per cause ancora in fase di accertamento, un uomo di 65 anni, residente a San Gennaro Vesuviano, è rimasto travolto da un autocarro Fiat Iveco mentre si trovava in bicicletta. Purtroppo, l’impatto è stato fatale e l’uomo ha perso la vita sul colpo. La salma è stata posta sotto sequestro su disposizione del magistrato e trasferita presso il II Policlinico di Napoli per l’autopsia. L’autocarro coinvolto nell’incidente è stato anch’esso sequestrato, mentre le indagini sono in corso per determinare le circostanze esatte dell’accaduto.

Poco dopo, a Casalnuovo, intorno alle 22:30, si è verificato un secondo incidente che ha coinvolto una Fiat Grande Punto e un ciclomotore Honda SH 300. Ancora una volta, le cause dell’incidente sono al momento oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Tuttavia, ciò che è certo è che due giovani centauri, rispettivamente di 15 e 17 anni, hanno riportato gravi ferite nell’impatto. Il più giovane, probabilmente alla guida del ciclomotore, è stato trasportato all’ospedale San Giuliano di Giugliano, dove le sue condizioni non sono considerate critiche. Il secondo, di 17 anni, è stato trasportato in condizioni critiche all’ospedale Cardarelli di Napoli in codice rosso, segno della gravità delle sue ferite.