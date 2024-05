Una tragica fatalità ha scosso la tranquillità della stazione di Aversa, nel cuore del casertano, quando una persona è investita da un treno sui binari intorno alle 17:30 di oggi. Le forze dell’ordine e il personale del 118 sono giunti prontamente sul luogo dell’incidente, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima. Al momento, le autorità stanno conducendo un’indagine accurata sulle cause di questo tragico evento. Si considera la possibilità che si tratti di un gesto estremo da parte della persona coinvolta, tuttavia, nulla è confermato ufficialmente. L’Autorità Giudiziaria è intervenuta sulla scena, coordinando i soccorsi e avviando le prime indagini per fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente.

Nel frattempo, la circolazione dei treni sulla tratta Napoli-Roma via Formia è rallentata, poiché l’intervento delle autorità giudiziarie è ancora in corso. Si raccomanda ai viaggiatori di verificare lo stato della circolazione ferroviaria prima di intraprendere qualsiasi viaggio lungo questa linea.