A Morra De Sanctis, un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche ha visto protagonista un anziano di 92 anni. L’uomo è stato investito dalla sua stessa auto parcheggiata in un tratto in discesa.

Dinamica dell’Incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano, residente nella contrada Santa Lucia, stava scendendo dal veicolo quando presumibilmente ha dimenticato di inserire il freno a mano. Questo ha causato il movimento dell’auto che, trovandosi in discesa, ha investito l’uomo.

Intervento dei Carabinieri e dei Vicini

I carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi sono intervenuti prontamente sul posto. Con l’aiuto di alcuni vicini, i militari sono riusciti a liberare il 92enne rimasto intrappolato sotto il veicolo.

Condizioni dell’Anziano

Il personale del 118 ha trasferito l’uomo in ospedale per le cure necessarie. Fortunatamente, le condizioni dell’anziano non sono apparse gravi, e sembra che abbia evitato lesioni maggiori grazie al tempestivo intervento dei soccorritori.