Nella notte di ieri, un episodio insolito ha scosso la quiete di San Gennaro Vesuviano, quando una volante della polizia è finita fuori controllo, schiantandosi contro la vetrina di una sanitaria locale. L’incidente ha suscitato preoccupazione e interrogativi tra i residenti della zona, mentre le autorità cercano di fare luce sull’accaduto. Secondo quanto riferito, l’evento ha avuto origine poco prima della mezzanotte, quando un’auto ha ignorato un segnale di stop ad Ottaviano, innescando così un inseguimento da parte delle forze dell’ordine. Il susseguirsi ad alta velocità lungo diversi chilometri ha portato la situazione al culmine, con l’agente che ha perso il controllo del veicolo, terminando la sua corsa proprio contro la vetrina della sanitaria Curcio Baby, situata in Via Nuova Saviano.

Fortunatamente, il pronto intervento del servizio sanitario regionale, il 118, ha permesso di soccorrere prontamente gli agenti coinvolti nell’incidente. Nonostante le circostanze drammatiche, le condizioni dei poliziotti non sono risultate gravi. Tuttavia, sono trasportati in ospedale per ricevere cure mediche, presentando alcune contusioni e ferite lacero-contuse alla testa, oltre a una lieve commozione cerebrale.

Al momento, le indagini sono in corso per identificare e rintracciare l’auto coinvolta nella fuga, al fine di chiarire le circostanze che hanno portato a questo brutto evento. Gli sforzi delle autorità si concentrano sulla ricerca di elementi che possano gettare luce sull’accaduto e garantire che giustizia sia fatta.

Questo incidente, sebbene fortunatamente senza esiti fatali, rimane un monito sulle conseguenze potenzialmente pericolose di inseguimenti ad alta velocità e sulla necessità di mantenere la sicurezza stradale come priorità assoluta. La comunità locale guarda ora alle autorità competenti per una risposta esaustiva e per garantire che simili incidenti possano essere prevenuti in futuro.